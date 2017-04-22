Паром со 140 пассажирами врезался в пристань на Канарских островах
Авария произошла из-за отключения электричества на борту судна
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 апреля 2017, 05:21 — REGNUM
Паром с пассажирами врезался в пристань в испанском городе Лас-Пальмас, сообщает La Vanguardia.
По информации издания, при выполнении манёвра на выходе из порта Пуэрто-де-ла-Луз на судне произошло отключение электричества. Это сделало невозможной работу двигателей, паром отнесло течением к пристани.
На борту парома, который направлялся по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, находились порядка 140 пассажиров. В результате ЧП некоторые из них получили лёгкие травмы.
Сообщается, что судно при этом получило многочисленные повреждения, также повреждена пристань.
К месту прибыли экстренные службы и полиция. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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