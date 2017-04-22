В ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге пострадали восемь человек
Автомобиль Audi и маршрутный автобус столкнулись в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 22 апреля 2017, 03:46 — REGNUM
Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла вечером 21 апреля в Красносельском районе. Автомобиль Audi выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту №639А.
В результате столкновения пострадали водитель Audi и трое детей, находившихся в салоне автомобиля. В автобусе травмы получили пять пассажиров.
По информации Life, все пострадавшие были доставлены в больницы, однако никто из них серьёзно не пострадал — все отделались ушибами.
Все обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.
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