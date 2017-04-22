У парижского террориста нашли записку с присягой на верность ИГ*

Париж, , 00:11 — REGNUM

Возле тела застреленного в Париже террориста нашли записку с присягой на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил журналистам прокурор французской столицы Франсуа Моленс.

«Вероятно, он уронил записку, когда по нему открыли огонь», — считает прокурор Парижа.

Франсуа Моленс подтвердил, что преступник ранее уже был известен правоохранителям. Он был осужден по нескольким уголовным делам, в том числе за нападение на полицейского в 2001 году

Напомним, 39-летний житель департамента Сена-и-Марна арабского происхождения стрелял по сотрудникам полиции на Елисейских полях в Париже. Им был убит один полицейский, еще двое правоохранителей и туристка из Германии получили ранения. Один из раненых полицейских позже скончался. Нападавший был убит ответным огнем.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что нападение произошло за два дня до первого тура президентских выборов во Франции, который запланирован на 23 апреля 2017 года.

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