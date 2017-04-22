Пентагон: На атакованной талибами базе у Мазари-Шарифа убито 50 человек

Кабул, , 23:28 — REGNUM

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на военную базу в районе города Мазари-Шариф на севере Афганистана и убили более 50 человек, сообщил на брифинге представитель Центрального командования США Джон Томас.

По словам Томаса, боевики атаковали мечеть и столовую, где находились военнослужащие афганской армии и работники из числа гражданского персонала базы.

По предварительным данным, жертвами нападения талибов стали более 50 человек. Несколько нападавших были убиты ответным огнем.

Джон Томас подчеркнул, что в ближайшее время представители НАТО опубликуют более подробную информацию о происшествии.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть боевиков, одетых в форму афганской армии, проникли на базу на двух военных машинах, сказав часовым на контроль-пропускном пункте, что в машинах находятся раненые.

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