Истребитель с авианосца «Карл Винсон» упал в море при заходе на посадку

Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E с авианосца ВМС США «Карл Винсон» упал в море при заходе на посадку, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на заявление командования Седьмого флота США.

Согласно этому заявлению, пилот истребителя успел катапультироваться и был подобран из воды спасательной командой. Сообщается, что пилот не пострадал.

Авария произошла в море Сулавеси южнее Филиппинских островов во время штатного тренировочного полета F/A-18E.

Уточняется, что военные сейчас расследуют причины катастрофы. По информации Fox News, из заявления командования Седьмого флота неясно, в каком состоянии находится потерпевший катастрофу истребитель F/A-18E.

Напомним, авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Карл Винсон», двигается в Японское море к берегам Корейского полуострова для демонстрации силы.

Поводом для такого маневра руководства США называет испытания ядерного оружия и ракетной техники, проводящиеся в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, под предлогом противодействия ядерной программе КНДР США наращивают военное присутствие в районе Корейского полуострова.

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