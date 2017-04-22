В Пакистане задержаны женщины, убившие мужчину за богохульство

Исламабад, , 21:32 — REGNUM Три женщины сознались в убийстве мужчины за оскорбление пророка Мухаммеда, 21 апреля сообщает Associated Press.

Подозреваемых задержали 21 апреля. Женщин обвиняют в убийстве Фазала Аббаса, который бежал из Пакистана в 2004 году после того, как его обвинили в богохульстве, заявил представитель полиции Надим Ашраф. Женщины пришли домой к Аббасу 19 апреля и застрелили его, добавил Ашраф.

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Напомним, нападение произошло через несколько дней после того, как у здания университета Abdul Wali Khan University в городе Мардан на северо-западе страны группа пакистанских студентов забила палками своего сокурсника за распространение «богохульственного» контента в социальных сетях.

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Законодательство Исламской Республики Пакистан относит богохульство к уголовным преступлениям, максимальное наказание предусматривает смертную казнь.

В марте текущего года премьер-министр Пакистана Наваз Шариф распорядился удалить или заблокировать «богохульственный» контент в сети Интернет.

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