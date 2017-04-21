Жертвами пожара в индийском штате Мадхья-Прадеш стали 14 человек

Нью-Дели, , 21:02 — REGNUM По меньшей мере 14 человек погибли в результате пожара в индийском магазине по продаже керосина, сообщает 21 апреля Associated Press.

Пожар вспыхнул в центральном регионе Индии в округе Чхиндвара, заявил главный министр штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чоухан.

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В момент, когда начался пожар, в магазине находились 25 человек, за топливом и продуктами на улице выстроилась очередь.

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Огонь перекинулся на соседние магазины. На место происшествия прибыли две пожарные машины. Причины возгорания пока не установлены.

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