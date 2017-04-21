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Восемь солдат Афганистана погибли в результате атаки на военную базу

Происшествия

Шесть нападавших, одетых в форму, прибыли на двух военных машинах

Кабул, 21 апреля 2017, 19:41 — REGNUM  По меньшей мере восемь солдат афганской армии погибли в результате атаки боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северном регионе страны, сообщает Reuters.

Нападение на военную базу произошло в городе Мазари-Шариф, столице провинции Балх, когда солдаты возвращались с пятничной молитвы, заявил представитель оборонного ведомства Афганистана Насратулла Джамшиди.

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Шесть нападавших, одетых в форму, прибыли на двух военных машинах, они сказали солдатам на контроль-пропускном пункте, что в машинах находятся раненые военнослужащие.

В результате атаки террористов погибли восемь военнослужащих, еще 11 солдат получили ранения. Один боевик был ликвидирован, остальных арестовали, заявил Джамшиди.

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Напомним, на военной базе в городе Мазари-Шариф находится штаб 209-го корпуса Афганской национальной армии, который поддерживает безопасность на большей части северного региона Афганистана, включая провинцию Кундуз, где прошли тяжелые бои с боевиками.

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