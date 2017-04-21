В Чечне задержали хозяина подпольных оружейных мастерских

Грозный, , 19:30 — REGNUM

В Чечне пресечена деятельность подпольных мастерских по изготовлению оружия. Местный житель переделывал гражданское оружие в боевое, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе главного управления МВД по Северному Кавказу.

Мастерские были оборудованы в одном из боксов города Грозный, а также во дворе частного домовладения. В них были установлены промышленные станки для работы по металлу. Силовики изъяли их, а также металлические трубки с нарезами на внутренней поверхности.

Задержан и хозяин мастерских. У него при обыске обнаружено пять металлических трубок, изготовленных кустарным способом, которые должны были стать стволами к огнестрельному оружию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей»

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Чечне была разоблачена преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом оружия. Были задержаны два местных жителя, которые организовали мастерскую прямо у себя на дому. В ней они изготавливали различные виды огнестрельного оружия, а также комплектующие к нему.