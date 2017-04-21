В Курской области горит склад боеприпасов

Курск, , 19:31 — REGNUM В поселке Халино Курской области на территории воинской части загорелось хранилище боеприпасов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения МЧС РФ. Тушение пожара проводится по второй категории сложности. По предварительным данным, горит здание склада с боеприпасами.

Информации о типе боеприпасов, хранящихся на горящем складе, не приводится.

По информации регионального управления МЧС РФ, никто из людей от пожара пока не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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