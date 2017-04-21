В Нигерии при посмотре футбольного матча погибли 30 человек

Калабара, Нигерия, , 19:02 — REGNUM В нигерийском городе Калабара во время просмотра футбольного матча между английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» и бельгийским «Андерлехтом», который состоялся в рамках Лиги Европы, погибли 30 человек. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает The Mirror.

Сообщается, что в центре города Калабара в Нигерии в то время, когда проходил ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом», упал электрический кабель.

По предварительным данным в результате трагедии погибли 30 человек.

Представители «Манчестер Юнайтед» выразили соболезнования в связи с гибелью болельщиков.

«Наши мысли с фанатами «Юнайтед», их друзьями и семьями, пострадавшими в результате трагедии в Калабаре вчера», — сказано в сообщении пресс-службы английского клуба.