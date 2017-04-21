Ребёнка напоили хлоркой: На Урале возбуждено уголовное дело
По факту халатности
Екатеринбург, 21 апреля 2017, 18:24 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту ЧП с воспитанником детского сада. В халатности подозревают сотрудников детского дошкольного учреждения.
Напомним, утром 18 апреля воспитанника детского сада напоили хлоркой. Пятилетний мальчик попросил у воспитательницы воды, и та налила ему из чайника. После нескольких глотков ребёнок почувствовал неприятный кислый вкус, о чем и сообщил воспитательнице.
Затем младшая воспитательница пояснила, что в чайнике находился раствор дезинфицирующего средства «ДЕО-хлор». Его она туда залила, чтобы почистить чайник.
Мальчик был срочно госпитализирован. У него химический ожог полости рта.
Сейчас следователи выясняют обстоятельств инцидента. Впереди судебная медицинская экспертиза. Конкретный подозреваемый пока не установлен.
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