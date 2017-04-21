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Чебоксарские власти увеличили финансирование на правопорядок и безопасность

Происшествия

На эти цели из бюджета столицы выделено около 75 млн рублей

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Финансирование программы по безопасности
Иллюстрация: Gcheb.cap.ru
Финансирование программы по безопасности

Чебоксары, 21 апреля 2017, 18:21 — REGNUM  В Чебоксарах в 2017 году в 1,6 раза увеличили финансирование на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой правонарушений и программ по повышению безопасности жизнедеятельности населения. Общая сумма средств составляет около 75 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Чувашии. В прошлом году из бюджета города было выделено на эти цели 46,2 млн рублей, ещё 3,4 млн рублей — это внебюджетные источники.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что муниципалитетом и МВД по Чувашии на сегодняшний день усилена работа по общественному правопорядку и безопасности граждан по всем направлениям. Так, в марте администрацией города были приобретены беспилотные летательные аппараты. Они будут использованы для охраны общественного порядка и проведения специальных мероприятий. Помимо этого, до 1 мая в Чебоксары поступят два передвижных пункта полиции, оснащенных современным оборудованием.

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А также: За массовыми акциями в Чебоксарах будут следить с беспилотников

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый «летающий патруль» появится 1 мая во время праздничного шествия. Комплекс состоит из двух беспилотников, системы управления и нескольких вариантов оборудования. В администрации города отмечают, что работать с беспилотниками будут шесть специалистов, прошедшие специальное обучение. Использовать комплекс планируется не только для обеспечения безопасности на праздниках и массовых акциях. В частности, для аэрофотосъемки города, мониторинга территории, строительства объектов, ремонта дорог, розыска без вести пропавших граждан, в том числе в темное время суток и в труднодоступной местности. За январь-март 2017 года на территории города Чебоксары зарегистрировано 1394 преступления, что на 28,7% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Добиться благоприятной динамики во многом удалось благодаря налаженному взаимодействию органов внутренних дел и органов местного самоуправления, отмечают в мэрии.

Было отмечено также о проведении ремонта помещений подразделений, занимающихся вопросами оказания государственных услуг по линии миграции. Ранее был сформирован перечень объектов, где требуется срочный ремонт: в него вошли здания по ул. Карла Маркса и Тимофея Кривова. Всего в Чебоксарах в отдельных зданиях размещено 32 участковых пункта полиции.

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