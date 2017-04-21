В Псковской области в пруду утонула двухлетняя девочка

Псков, , 17:56 — REGNUM

Следственные органы Псковской области начали доследственную проверку по факту обнаружения в пруду в деревне Грядище Псковского района тела двухлетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, утонувшего ребёнка нашли 20 апреля.

По предварительным данным, девочка играла возле дома с малолетними братом и сестрой, но мать вскоре не обнаружила детей у дома. Тело девочки нашла соседка, привлечённая к поискам. «Этот случай, как и трагедии прошлых лет, объединяет одно обстоятельство: ребёнок оказался у водоема без присмотра взрослых», — отметили в пресс-службе регионального управления СКР.

В настоящее время назначено медицинское судебное исследование, выясняются условия жизни и воспитания девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.