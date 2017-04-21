МВД отменило прием в гражданство РФ совершившего теракт в Петербурге

Москва, , 17:51 — REGNUM МВД отменило решение о приеме в гражданство РФ Акбаржона Джалилова, который обвиняется в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Основанием для решения стало постановление Смольнинского районного суда Петербурга, который установил, что отец Джалилова в заявлении с просьбой о гражданстве сообщил заведомо ложные сведения. МВД отменило решение о приеме в гражданство отца, а затем, соответственно, и сына.

Вместе с тем в Госдуму внесен пакет законопроектов, предусматривающий отзыв гражданства РФ у лиц, заподозренных в терроризме и экстремизме. Авторами выступили депутаты всех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. «Устанавливается, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности против конституционного строя Российской Федерации. К таковой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности. При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретения гражданства», — отметил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Принятие федерального закона позволит эффективно реализовать принцип несовместимости приобретения статуса гражданина Российской Федерации с осуществлением террористической и экстремистской деятельности», — указали авторы в сопроводительных документах к законопроекту.

3 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2», погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника. Еще одну бомбу, найденную на станции «Площадь Восстания», удалось обезвредить.