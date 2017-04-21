Чебоксарец получил условный срок за организацию игорного клуба

Чебоксары, , 17:34 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 31-летнему чебоксарцу, директору одной из местных коммерческих организаций, который организовал в частном доме игорный клуб. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

Следствием и Калининским районным судом города Чебоксары установлено, что с января по апрель 2016 года, до момента пресечения его противоправной деятельности, горожанин арендовал у своего знакомого частный дом, расположенный по Мясокомбинатскому проезду в городе Чебоксары, где организовал деятельность законспирированного подпольного игрового салона. Он оборудовал его 23 игровыми автоматами, а также двумя столами для игры в покер. В результате противоправной деятельности осужденный извлек незаконный доход на общую сумму около 4,5 млн рублей.

Злоумышленник набрал для функционирования игорного салона необходимый персонал. Работники, которым был обещан доход в размере 2−3 тыс. рублей в сутки, не знали, кто являлся реальным организатором этого теневого бизнеса. Как владелец игорного заведения он общался с ними посредством отправки сообщений через интернет-мессенджер, регулярно менял телефонные номера, которые были зарегистрированы на третьих лиц и использовались в этой незаконной деятельности. Сам владелец салона непосредственно контролировал деятельность клуба, находясь там либо в качестве игрока, либо под видом охранника, участвуя таким образом в организации пропускного режима для посетителей. Он также оборудовал салон системой видеонаблюдения.

Несмотря на предпринятые меры конспирации противоправная деятельность преступной группы была пресечена следователями СК России совместно с сотрудниками органов внутренних дел. По уголовному делу проведен ряд обысков, изъяты игровые автоматы и игральные столы.

Причастность осужденного к совершенному преступлению подтвердили как его собственные признательные показания, так и показания 25 свидетелей, часть из которых была в интересах следствия засекречена, а также заключение судебной компьютерно-технической экспертизы.

Приговором суда горожанину назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.