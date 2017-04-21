В Кизляре и Хасавюрте двоих жителей похитили люди в масках?

Махачкала, , 17:51 — REGNUM

В Дагестане похитили двух местных жителей. Об этом сообщили их родственники, уточнив, что похитители были в масках и камуфляжной форме. Попытка выяснить местоположение одного из пропавших привела его близких в один из районных отделов полиции в Махачкале, пишут местные СМИ.

Первый инцидент произошел 18 апреля в городе Кизляре, где рано утром неизвестные люди в масках увезли одного из строителей автозаправки «Метан» Магомеда Маглаева, пишет газета «Черновик». По словам его жены Патимат Алиевой, незадолго до этого несколько военных автомобилей «Урал» появились около дома его родителей в селе Тарумовка Кизлярского района. Сюда же привезли похищенного Маглаева, а после обыска вновь увезли, не сообщив его дальнейшее местонахождение и причины задержания. Алиева добавила, что два года назад ее мужа поставили на профилактический учет как «экстремиста» из-за ношения бороды.

В тот же день в городе Хасавюрт люди в масках и камуфляжной одежде задержали работника автозаправки «Метан» Рамазана Изудинова. По словам его жены Эллады, рано утром группа военных вывела ее вместе с дочерью из съемной квартиры. Спустя некоторое время люди в масках на трех военных машинах привезли ее супруга, после чего в доме был проведен обыск. Затем Изудинова увезли в неизвестном направлении.

Жена похищенного говорит, что ее муж был знаком с Магомедом Маглаевым. Они познакомились, когда Маглаевы снимали жилье в Хасавюрте. Изудинова утверждает, что ее супруг не состоял на профилактическом учете по категории «экстремист». Родственники похищенного наняли адвоката и обратились с заявлением в правоохранительные органы. На следующий день, 19 апреля, в Хасавюртовском РОВД им сказали, что Изудинов находится в отделе полиции Кировского района Махачкалы. Родные обратились в отдел, но пропавшего мужчину там не обнаружили.

В пресс-службе МВД Дагестана ИА REGNUM сообщили, что не владеют информацией о похищении людей, но пообещали выяснить информацию об инцидентах.

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Нет похищениям людей! В Дагестане прошла протестная акция родных похищенных

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года пропали четыре жителя Хасавюрта: Гашим Узданов, Ислам Магомедов, Шамиль Джамалудинов и Пахрудин Махаев. В день исчезновения они направлялись домой из Каспийска и выходили на связь с близкими, когда доехали до Махачкалы. Их родственники полагают, что мужчин могли похитить сотрудники силовых структур.

С 4 по 7 октября близкие пропавших выходили на центральную площадь Махачкалы, требуя от властей республики и правоохранительных органов установить их местонахождение. Через неделю аналогичная акция с участием почти 100 человек прошла в Хасавюрте. В ней приняли участие родственники 15 других жителей республики, пропавших в разное время. Их близкие также полагают, что к исчезновению могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов

17 октября активисты вновь вышли на центральную площадь Махачкалы с фотографиями пропавших. В разное время с участниками акций встречались представители МВД, СКР, прокуратуры и правительства Дагестана. По факту исчезновения Узданова, Магомедова, Джамалудинова и Махава было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Похищение человека».

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