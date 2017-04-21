Смертельный наезд на детскую коляску в Ижевске: отец был в баре

Ижевск, , 17:13 — REGNUM В Ижевске по факту гибели двухлетнего ребенка в коляске под колесами грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

По данным следствия, автомобиль ГАЗ совершал погрузку-разгрузку около торговой точки. В это время местный житель гулял с ребенком, двухлетний мальчик находился в коляске-велосипеде. Отец зашел в бар, а коляску с ребенком оставил на тротуаре возле капота автомобиля.

Завершив разгрузку, машина начала движение. Водитель не заметил коляску за высоким капотом грузовика и автомобиль смял коляску.

В настоящее время допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана оценка как действиям водителя, так и отца ребенка.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате наезда грузовика на детскую коляску ребенок от полученных травм скончался на месте.

Инцидент произошел на улице Автозаводской в Ижевске.

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