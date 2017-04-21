Топ-менеджеру «Аэрофлота» грозит до 10 лет лишения свободы

Москва, , 16:53 — REGNUM

Главе департамента авиакомпании «Аэрофлот», арестованному по подозрению в мошенничестве на 25 млн рублей, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 21 апреля заявил управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов.

«Деяние, в совершении которого обвиняют топ-менеджера «Аэрофлота», является мошенничеством в особо крупном размере и квалифицируется по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Наказание за данное преступление может быть назначено в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отметил юрист.

Он подчеркнул, что в качестве дополнительного вида наказания может быть также назначен штраф или ограничение свободы.

«Учитывая практику рассмотрения судами подобных дел, подозреваемому может грозить достаточно длительное лишение свободы. Однако это в том случае, если дело дойдет до суда, так как подобные обвинения могут быть связаны с корпоративными разборками и не иметь под собой никаких оснований», — уточнил Бишенов.

Напомним, об аресте главы департамента авиакомпании «Аэрофлот» 21 апреля заявила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Татьяна Морозова.

По версии следствия, директор департамента «Аэрофлота» был задействован в схеме, предполагавшей передачу взятки в размере 25 млн рублей судье Арбитражного суда Москвы.

Как отмечается, допрошенный в качестве подозреваемого свою вину не признал. На время следствия он заключен под стражу.