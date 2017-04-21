Ростов-на-Дону: возбуждено дело по факту гибели рабочих на стройке

Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону следователи завели уголовное дело по факту гибели двух рабочих на одной из стройплощадок. Два молодых мужчины погибли во время земельных работ по прокладке канализационных труб на Днепропетровской улице. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 21 апреля. Трагедия произошла 9 апреля 2017 года. Плохо организованы работы были на территории электроподстанции. Трудились рабочие при плохой погоде, что не могло не повлиять на процесс. Защитной строительной экипировки у мужчин не было.

Читайте также: Следователи работают на месте гибели рабочего в Ростове-на-Дону

В Ростовской области в шахте рабочий насмерть задохнулся пылью

Трудящиеся оказались в травмоопасной зоне. Рабочие насмерть засыпало грунтом. Место происшествия было осмотрено, документация изъята и изучена. Ответственный за проведение работ сотрудник компании подозревается в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Также по теме: Ростов-на-Дону: директор стройфирмы за гибель крановщицы ответит в суде

В Ростове-на-Дону стрелой крана убило рабочего: возбуждено уголовное дело

Напомним, похожий случай произошёл на территории ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС. В феврале 2017 года на предприятии погиб сотрудник ремонтной бригады. ЧП случилось из-за обвала грунта, под завалами которого и оказался 42-летний ремонтник.

Читайте ранее в этом сюжете: Ремонтник погиб в результате обвала грунта на ГРЭС в Ростовской области