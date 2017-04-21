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Житель Чувашии, отсидевший за убийство отца, убил свою мать

Происшествия

Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима

Чебоксары, 21 апреля 2017, 16:21 — REGNUM  В Чувашии вынесен приговор 46-летнему жителю села Орауши Вурнарского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Ранее мужчина уже был осужден за убийство своего отца, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Вечером 19 ноября 2016 года обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 69-летней матерью жестоко избил ее. От полученных телесных повреждений пожилая женщина скончалась.

Причастность осужденного к инкриминированному ему преступлению подтвердили заключения целого ряда проведенных по уголовному делу судебных экспертиз. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания осужденного невменяемым не установлено.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В СКР подчёркивают, что 30 декабря 2006 года злоумышленник забил до смерти и своего отца, за что в 2007 году был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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