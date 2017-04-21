В соцсетях опубликовано видео с места происшествия в Хабаровске
Возле здания ФСБ стоят машины скорой помощи, улица Волочаевская оцеплена
Владивосток, 21 апреля 2017, 14:56 — REGNUM Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором снято здание управления ФСБ по Хабаровскому краю, где 21 апреля в результате нападения молодого мужчины погибли два человека.
Возле здания ФСБ стоят машины скорой помощи, улица Волочаевская оцеплена.
Ранее СМИ сообщили подробности инцидента в приемной управления ФСБ в Хабаровске. По данным Life, сотруднику позвонил мужчина по фамилии Конев и сообщил, что у него есть важные сведения.
Когда сотрудник ФСБ вышел его встречать, молодой человек открыл огонь из пистолета. Забрав автомат, он вновь начал стрелять, погиб один из посетителей управления.
Личность напавшего на приёмную установлена, известно, что он состоял в неонацистской группировке.
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