СКР возбудил дело по факту взрыва аммония на руднике в Башкирии

Сибай, Башкирия, , 14:40 — REGNUM В Башкирии по факту взрыва на шахте в городе Сибай, в результате которого погиб один человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке СКР.

Следователи возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». В СКР уточнили, что погиб 43-летний мужчина, 51-летний пострадавший находится в больнице.

Взрыв аммония произошел 21 апреля на медном руднике ООО «Башкирская медь» на глубине 509 метров. Причины ЧП устанавливаются.

Уточняется, что в результате взрыва обрушения не было, технологический процесс предприятия не нарушен.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и изымают служебную документацию. Глава следственного управления по Башкирии взял расследование уголовного дела на контроль.