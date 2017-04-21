Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:19:09 МСК

В Калининграде спасён рабочий, грозивший разбиться из-за задержки зарплаты

Происшествия

Бригада из Омска жила лишь на 200 рублей в день

Калининград, 21 апреля 2017, 14:33 — REGNUM  Рабочий, угрожавший броситься с башенного крана из-за задержки зарплаты, снят с верхотуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, чьи сотрудники оперативно выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что акцию протеста устроил гражданин Узбекистана, работавший на строительстве Прегольской ТЭЦ в Калининграде. Однако в прокуратуре уточнили, что речь идет о гражданине России, прибывшем в Калининград из Омской области.

По предварительным данным, омская организация ООО «Сатурн — Сервис», являющаяся субподрядчиком строительства ТЭЦ в Калининграде, наняла в Омске бригаду, однако с февраля 2017 года перестала платить зарплату, выплачивая лишь по 200 рублей в день. Выяснилось, что у всей омской бригады нет даже трудовых договоров.

Мужчина, решившийся на такой отчаянный шаг, имеет шестеро детей. По словам очевидцев, чтобы снять рабочего, персонал ТЭЦ подогнал второй кран, где находились сотрудники электроцентрали, которые уговорили омича спуститься вниз.

По данным прокуратуры, руководство «Интер РАО — Инжиниринг», в чьём ведении находится стройка, сообщило, что урегулирует ситуацию с задержкой зарплаты в ближайшее время. По словам пресс-секретаря «Интер РАО — Инжиниринг» Елены Шестерниной, все свои финансовые обязательства перед подрядчиками компания выполняет в полном объёме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининграде узбекский гастарбайтер захватил башенный кран

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
ВолгоградРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году Экономика
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
КраснодарРоссия ЧП с машинами «скорой помощи» Происшествия
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
СамараРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное