В Калининграде спасён рабочий, грозивший разбиться из-за задержки зарплаты

Калининград, , 14:33 — REGNUM Рабочий, угрожавший броситься с башенного крана из-за задержки зарплаты, снят с верхотуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, чьи сотрудники оперативно выехали на место происшествия.

Ранее сообщалось, что акцию протеста устроил гражданин Узбекистана, работавший на строительстве Прегольской ТЭЦ в Калининграде. Однако в прокуратуре уточнили, что речь идет о гражданине России, прибывшем в Калининград из Омской области.

По предварительным данным, омская организация ООО «Сатурн — Сервис», являющаяся субподрядчиком строительства ТЭЦ в Калининграде, наняла в Омске бригаду, однако с февраля 2017 года перестала платить зарплату, выплачивая лишь по 200 рублей в день. Выяснилось, что у всей омской бригады нет даже трудовых договоров.

Мужчина, решившийся на такой отчаянный шаг, имеет шестеро детей. По словам очевидцев, чтобы снять рабочего, персонал ТЭЦ подогнал второй кран, где находились сотрудники электроцентрали, которые уговорили омича спуститься вниз.

По данным прокуратуры, руководство «Интер РАО — Инжиниринг», в чьём ведении находится стройка, сообщило, что урегулирует ситуацию с задержкой зарплаты в ближайшее время. По словам пресс-секретаря «Интер РАО — Инжиниринг» Елены Шестерниной, все свои финансовые обязательства перед подрядчиками компания выполняет в полном объёме.

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