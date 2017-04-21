Автобус «Боруссии» был подорван из корыстных побуждений

Дортмунд, Германия, , 14:11 — REGNUM Задержанный в Германии по делу о подрыве автобуса футбольной команды из Дортмунда «Боруссия» мог руководствоваться корыстными побуждениями, сообщает немецкий телеканал N24.

По его данным, гражданин России и Германии, 28-летний Сергей В. собирался «заработать миллионы» на теракте: на обрушении курса акций футбольного клуба. Ордер на его арест был выдан уже 13 марта, через два дня после нападения.

Согласно замыслу, подрыв автобуса должен был обрушить акции футбольного клуба «Боруссия Дортмунд», и подозреваемых намеревался заработать на спекулятивных действиях. Уточняется, что мужчина проводил финансовые операции с акциями из отеля в Дортмунде.

Правоохранительные органы проводят обыски на нескольких квартирах. По данным телеканала, они хотят проверить людей, с которыми общался задержанный. Версия о теракте исламистов фактически уже не рассматривается правоохранителями.

Напомним, 21 апреля в федеральной земле Баден-Вюртемберг был задержан подозреваемый в нападении на автобус немецкой футбольной команды «Боруссия» в Дортмунде.

Нападение на автобус произошло 11 апреля: возле автобуса прогремел взрыв. Серьезно травмирован защитник «Боруссии» Марк Бартра, акустическую травму получил сопровождавший команду сотрудник полиции.

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