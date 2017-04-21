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Весной от укусов клещей в Пензенской области уже пострадало 19 человек

Происшествия

Обращения пострадавших от нападения клещей в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» регистрируются с 25 марта

Клещ
Иллюстрация: Pixabay.com
Клещ

Пенза, 21 апреля 2017, 14:03 — REGNUM  В Пензенской области с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились 19 человек, пострадавших от нападения насекомых, семеро из них — дети до 14 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за январь-март 2017 года диагностированы 2 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы, все случаи с длительной инкубацией, заражение произошло в сезон 2016 года (июль, октябрь). На 20 апреля лабораторно исследованы 13 клещей, снятых с людей, возбудители клещевых инфекций не обнаружены.

Как сообщало ИА REGNUM, территория Пензенской области неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту.

Против этого заболевания вакцинируются лица, занятые в гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, лесозаготовительной, лесоустроительной, озеленительной деятельности, либо планирующие выезд в неблагополучные регионы, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

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Клещевой сезон
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