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В Оренбуржье на 5-летнего мальчика упала бетонная плита

Происшествия

Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован

Орск, Оренбургская область, 21 апреля 2017, 13:51 — REGNUM  

В городе Орске Оренбургской области на пятилетнего мальчика упало бетонная плита, служившая ограждением для площадки под мусорные контейнеры. Ребенок находится в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел во дворе дома по улице Тагильской вечером 20 апреля. Кусок бетонного забора отвалился от конструкции и придавил мальчика. В следственных органах отметили, что ребенок получил серьезную травму головы. Состояние здоровья мальчика оценивается врачами как тяжелое.

Сейчас по факту падения плиты и травмирования дошкольника проводится доследственная проверка. Устанавливаются ответственные за содержание придомовой территории лица.

Очевидцы утверждают, что прибывшие оперативно на место коммунальщики пытались забрать бетонную плиту, однако не смогли этого сделать — подоспела полиция, сообщает портал orsk.ru.

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