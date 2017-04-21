Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске входил в неонацистскую группу

Хабаровск, , 13:38 — REGNUM В ФСБ РФ установили личность стрелявшего в управлении ведомства по Хабаровскому краю, им оказался 18-летний местный житель, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По предварительным данным, он принадлежал к неонацистской группе. К какой именно — не уточняется.

Также известно, что А. В. Конев 1999 года рождения два года назад принял ислам.

Напомним, в 17:02 по местному времени (10:02 мск).в приемную УФБС РФ вошел мужчина и открыл огонь по находившимся там людям. Погибли два человека — сотрудник ведомства и один посетитель.

Еще один мужчина ранен. Нападавший ликвидирован. На месте происшествия продолжается проведение оперативно-следственные мероприятия.

Улица Волочаевская, где находится здание управления, оцеплена. Посетители и персонал офисов, банков и магазинов, расположенных в зданиях рядом с управлением, эвакуированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ