Судья из Тамбова получил 7,5 лет колонии за взятку
Судья получил взятку от представителя строительной фирмы
Тамбов, 21 апреля 2017, 13:25 — REGNUM Бывший служащий Арбитражного суда Тамбовской области приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за получение взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
Суд признал судью виновным в получении взятки и в покушении на получение взятки. Кроме того, бывший судья не сможет занимать должности на государственной службе в течение шести лет.
В суде было доказано, что судья получил от представителя строительной фирмы 200 тысяч рублей за вынесение решения об отсрочке взыскания 8 млн рублей в ползу конкурентов. После этого судья заодно вынес решение и об отказе в обеспечении иска. За это он попросил еще 100 тысяч рублей.
Судья был задержан с поличным при получении первой части взятки.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2016 года глава СКР Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой лишить подозреваемого неприкосновенности. Коллегия удовлетворила просьбу следствия, после чего было возбуждено уголовное дело.
Дело было передано в суд в феврале 2017 года.
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