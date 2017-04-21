ЧП в больнице Саратова: выпавший из окна палаты пациент разбился насмерть

Саратов, , 14:28 — REGNUM В Саратове в ночь на 21 апреля около одного из корпусов больницы, расположенной в Октябрьском районе города, обнаружено тело 76-летнего мужчины, проходившего лечение в медицинском учреждении.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, обнаруженные у мужчины травмы характерны для падения с высоты.

В следственном органе отмечают, что, согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной его смерти стала тупая сочетанная травма тела. По факту смерти пациента больницы проводится проверка.

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