ЧП в больнице Саратова: выпавший из окна палаты пациент разбился насмерть
Смерть пациента наступила от падения с высоты
Саратов, 21 апреля 2017, 14:28 — REGNUM В Саратове в ночь на 21 апреля около одного из корпусов больницы, расположенной в Октябрьском районе города, обнаружено тело 76-летнего мужчины, проходившего лечение в медицинском учреждении.
Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, обнаруженные у мужчины травмы характерны для падения с высоты.
В следственном органе отмечают, что, согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной его смерти стала тупая сочетанная травма тела. По факту смерти пациента больницы проводится проверка.
.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
NB!
21.04.17
Перерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
NB!
21.04.17
США – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери