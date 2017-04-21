Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:18:50 МСК

Екатеринбург: подозреваемый в покушении на сына отправлен в СИЗО

Происшествия

Ему предъявлено обвинение

Екатеринбург, 21 апреля 2017, 13:16 — REGNUM  Жителю Екатеринбурга, подозреваемому в покушении на убийство собственного четырёхлетнего ребёнка, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили, что после рассмотрения Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга ходатайства следственных органов обвиняемому Александру Мошкину была избрана мера пресечения в виде заключения под арест в следственном изоляторе до 18 июня 2017 года.

«Таким образом, на период предварительного расследования злоумышленник изолирован от общества, а самое главное — от своей семьи, в которой воспитываются трое малолетних детей, и именно их интересы, прежде всего, защищены посредством избрания в отношении обвиняемого самой строгой меры пресечения из числа предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

Напомним, что преступление произошло 18 апреля 2017 года. По версии следствия отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения забрал своего четырёхлетнего ребёнка из детского сада и отправился домой. По дороге на перекрестке улицы Красных командиров и проспекта Космонавтов он несколько раз ударил своего сына головой об асфальт, после чего неравнодушные граждане оказали противодействие злоумышленнику, и тем самым предотвратили более тяжёлое преступление.

Вскоре гражданин был задержан полицией, а по факту покушения на жизнь малолетнего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что полной семье воспитывается трое несовершеннолетних детей. Оба родителя работают, а семья не состоит на учёте. Также было установлено, что обвиняемый был ранее судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению СКР ходатайствовать об избрании подозреваемому в покушении на убийство собственного сына жителю Екатеринбурга меры пресечения, в виде заключения под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин потребовал арестовать екатеринбуржца, покушавшегося на жизнь сына

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
ВолгоградРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году Экономика
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
КраснодарРоссия ЧП с машинами «скорой помощи» Происшествия
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
СамараРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное