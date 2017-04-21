Екатеринбург: подозреваемый в покушении на сына отправлен в СИЗО

Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM Жителю Екатеринбурга, подозреваемому в покушении на убийство собственного четырёхлетнего ребёнка, предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили, что после рассмотрения Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга ходатайства следственных органов обвиняемому Александру Мошкину была избрана мера пресечения в виде заключения под арест в следственном изоляторе до 18 июня 2017 года.

«Таким образом, на период предварительного расследования злоумышленник изолирован от общества, а самое главное — от своей семьи, в которой воспитываются трое малолетних детей, и именно их интересы, прежде всего, защищены посредством избрания в отношении обвиняемого самой строгой меры пресечения из числа предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством», — сообщили в пресс-службе следственного управления.

Напомним, что преступление произошло 18 апреля 2017 года. По версии следствия отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения забрал своего четырёхлетнего ребёнка из детского сада и отправился домой. По дороге на перекрестке улицы Красных командиров и проспекта Космонавтов он несколько раз ударил своего сына головой об асфальт, после чего неравнодушные граждане оказали противодействие злоумышленнику, и тем самым предотвратили более тяжёлое преступление.

Вскоре гражданин был задержан полицией, а по факту покушения на жизнь малолетнего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что полной семье воспитывается трое несовершеннолетних детей. Оба родителя работают, а семья не состоит на учёте. Также было установлено, что обвиняемый был ранее судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению СКР ходатайствовать об избрании подозреваемому в покушении на убийство собственного сына жителю Екатеринбурга меры пресечения, в виде заключения под стражу.

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