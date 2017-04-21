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В Донбассе за три года обезвредили порядка 150 тыс. взрывоопасных предметов

Происшествия

Зона, в которой могут быть обнаружены взрывоопасные предметы, составляет 700 тыс. га, сообщил спикер МО Украины

Киев, 21 апреля 2017, 13:17 — REGNUM  

За три года военного конфликта украинские военные разминировали более 3 тыс. гектар в Донбассе, заявил спикер министерства обороны Украины Максим Праута, передает «112 Украина».

По его словам, в ходе работ по разминированию местности было обезврежено около 150 тыс. взрывоопасных предметов.

До конца года саперы ВСУ обследуют еще 94 участка площадью более 1 тыс. гектар на расстоянии 20 км от линии фронта, сказал Праута.

Он отметил, что, согласно подсчетам, взрывоопасная зона в Донбассе составляет порядка 700 тыс. гектар, и для ее расчистки потребуется 10−15 лет работы саперов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко заявлял, что в ходе военного конфликта между Украиной и ЛНР и ДНР погибли более 2,5 тыс. украинских солдат, ранены были более 9,5 тыс.

По его словам, среди погибших и раненых были военнослужащие различных военных структур: Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы национальной безопасности, Государственной пограничной службы и прочих.

Напомним, военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Столкновения между украинскими войсками и Вооруженными силами Донецкой и Луганской Народных Республик не прекращаются до сих пор.

Обострение конфликта началось в 2017 году, когда Киев начал наступление на позиции ополченцев, а также участил артиллерийские обстрелы и диверсионно-террористические действия на территории республик.

Читайте ранее в этом сюжете: МО Украины сообщило о потерях за три года военного конфликта в Донбассе

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