Задержанный в Таиланде гражданин РФ депортирован в Россию

Бангкок, , 13:05 — REGNUM Из Таиланда в Россию 21 апреля депортирован гражданин РФ, находившийся в международном розыске по линии Интерпола, сообщает RT.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимира Соснова, 44-летнего Матвея Шувалова депортировали в Россию регулярным авиарейсом.

Уроженец Владивостока был задержан 31 марта полицией Таиланда на острове Пхукет. Задержание произошло по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

В России Шувалов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, в международный розыск его объявили в октябре 2016 года, в розыск — с 2013 года.

Мужчину подозревали в совершение ряда преступлений по статье «мошенничество». Правоохранители сообщали, что он может регулярно выезжать в Таиланд для осуществления мошеннических сделок с недвижимостью в этой стране.

По данным газеты «Владивосток», от мошеннических действий Шувалова во Владивостоке пострадали три семьи. Он предлагал посреднические услуги по покупке домов в Таиланде.

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