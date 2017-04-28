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Клещи атаковали уже более 170 жителей Алтайского края

Происшествия

С подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом госпитализирован один пациент

Весна на Алтае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Весна на Алтае

Барнаул, 21 апреля 2017, 11:33 — REGNUM  В Алтайском крае начался сезон активности клещей. Как сообщил сегодня, 21 апреля, Роспотребнадзор, за последний месяц в поликлиники с жалобами на укусы этих насекомых обратился 171 человек (2016 г. — 662), из них — 78 детей до 14 лет (2016 г. — 257). В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 18 человек (2016 г. — 130), в том числе, 3 ребенка (2015 г. — 35). Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

С подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом госпитализирован один взрослый житель региона (2016 году — 7). Как и в 2006 году, случаев заболевания клещевым энцефалитом пока не зарегистрировано.

К наиболее эпидемиологически опасными территориям Барнаула эпидемиологи причислили: аллею на пр. Космонавтов, район лесополосы на ул. Солнечная Поляна, территорию бывшего парка «Юбилейный», нагорную часть города, п.п. Южный, с. Власиху, с. Лебяжье, Черницкое и Научный Городок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из-за рано установившегося тепла сезон клещей начался раньше обычного. Первый случай присасывания клеща зарегистрировали 23 марта, к 21 апреля пострадавших стало уже 665 человек. По данным на 19 августа 2016 года, сибирским клещевым тифом заболели 351 человек, в том числе 55 детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Алтая атаковали клещи: есть заболевшие

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Клещевой сезон
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