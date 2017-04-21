В США сотрудник службы безопасности забыла пистолет в туалете самолета
Пистолет членам экипажа передал один из пассажиров, а те вернули его владелице. Он был заряжен
Манчестер, США, 21 апреля 2017, 08:09 — REGNUM В США сотрудница службы авиационной безопасности оставила в туалете самолета заряженный пистолет, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 6 апреля на борту самолета авиакомпании Delta, выполнявшего рейс из Манчестера в Нью-Йорк. Сотрудник Федеральной службы воздушных маршалов США (входит в министерство внутренних дел) оставила в туалете самолета служебное оружие.
Пистолет членам экипажа передал один из пассажиров, а те вернули его владелице. В Администрации безопасности на транспорте США заявили, что обстоятельства инцидента изучаются.
Спустя несколько дней, несмотря на нарушение, сотрудница вновь отправилась в полет, сообщают источники.
Один из бывших сотрудников службы авиационной безопасности заявил изданию, что на такой службе нельзя «иметь неумелых людей, оставляющих оружие в туалете».
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