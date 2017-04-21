Пятница, 21 Апреля 2017 года
08:26:03 МСК

В США сотрудник службы безопасности забыла пистолет в туалете самолета

Происшествия

Пистолет членам экипажа передал один из пассажиров, а те вернули его владелице. Он был заряжен

Манчестер, США, 21 апреля 2017, 08:09 — REGNUM  В США сотрудница службы авиационной безопасности оставила в туалете самолета заряженный пистолет, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 6 апреля на борту самолета авиакомпании Delta, выполнявшего рейс из Манчестера в Нью-Йорк. Сотрудник Федеральной службы воздушных маршалов США (входит в министерство внутренних дел) оставила в туалете самолета служебное оружие.

Пистолет членам экипажа передал один из пассажиров, а те вернули его владелице. В Администрации безопасности на транспорте США заявили, что обстоятельства инцидента изучаются.

Спустя несколько дней, несмотря на нарушение, сотрудница вновь отправилась в полет, сообщают источники.

Один из бывших сотрудников службы авиационной безопасности заявил изданию, что на такой службе нельзя «иметь неумелых людей, оставляющих оружие в туалете».

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания United Airlines оказалась в центре скандала из-за молодой пары

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
Алёна Зеленина Порты: Белоруссии не нужна скидка РЖД, а Транснефть убивает латвийский порт
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Эрдоган: Негативный настрой ЕС помог мне выиграть
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Эрдоган попытался договориться с США. Неудачно
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
The Telegraph: «К словам Порошенко надо прислушаться»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
21.04.17
Русский правитель Аляски стал жертвой недальновидности. А русская Аляска?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Северный поток – 2»: политические препоны экономическому проекту
КопенгагенДания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
ЕАЭС: Назарбаев оптимистичен
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
21.04.17
Анна Алябьева«У этой победы отец один»: Как в Новосибирске отменили резкий рост тарифов
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
21.04.17
Новый уровень российско-белорусских отношений
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
США и Северная Корея. Действительно ли не о чем волноваться?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Боевой гопак и «завоевание России»: переключение внимания по-киевски
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
21.04.17
Без шоковых реформ – к процветанию государства
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
21.04.17
«Лион» победил «Бешикташ» в серии пенальти
АнкараТурция Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
«Аякс» совершил чудо, вырвав путевку в 1/2 ЛЕ во втором экстра-тайме
БерлинГермания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
21.04.17
Гол Маркуса Рэшфорда в экстра-тайме вывел «МЮ» в полуфинал ЛЕ
МанчестерВеликобритания Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Сельта» выбила «Генк» из розыгрыша ЛЕ
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
20.04.17
«Когда санкции мешают бизнесу американских компаний, то делают исключения»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
20.04.17
Алексей ЮсевГерой-убийца: «Последствия» для россиян
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
20.04.17
Военный Донбасс: ВСУ готовят наступление к майским праздникам
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
20.04.17
«России пора преобразовать себя из невинной жертвы в достойного противника»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
20.04.17
Андрей РепинСтать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия 1 мая Экономика
ещё главное