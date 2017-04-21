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В Москве СКР проверит действия матери, давшей ребенку фаллоимитатор

Происшествия

Проверка проводится по факту применения недозволенных методов воспитания ребенка

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607
Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Москва, 21 апреля 2017, 07:27 — REGNUM  Следователи проводят доследственную проверку по факту публикации в социальной сети Instagram фотографии малыша с фаллоимитатором во рту вместо соски, сообщили в пресс-службе СКР.

В рамках проверки будет дана правовая оценка поступку матери. Проверка проводится по факту применения недозволенных методов воспитания ребенка.

По результатам проверки будет дана квалификация действиям матери и будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне вечером сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи забрали у женщины ребенка. Врач ситуацию не прокомментировал, женщину направили в больницу.

Молодая мать прокомментировала, что ей нужно было дать ребенку что-то в рот — у него резались зубки. Она не смогла внятно объяснить, почему назвала Барком в соцсети ребенка, которого зовут Максим, сообщает телеканал 360.

Ранее в Instagram женщина опубликовала фото и видеоролик, в котором рядом с малышом лежал фаллоимитатор с надетым на него презервативом, он находился в непосредственной близости от лица ребенка.

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