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Паводок: грунтовые воды ушли из алтайского райцентра Красногорское

Происшествия

Режим ЧС из-за подтопления в Рубцовске еще действует

Паводок на Алтае
Иллюстрация: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Паводок на Алтае

Рубцовск, Алтайский край, 21 апреля 2017, 05:25 — REGNUM  Алтайские спасатели и коммунальщики справились с грунтовыми водами, подступившими к алтайскому райцентру Красногоское: на сегодняшний день подтопленных приусадебных участков и жилых домов там нет. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, уровень воды в реке Чапша составляет 578 см (за сутки — падение на 16 см). Прогнозируется дальнейшее понижение.

Вместе с тем, на другой проблемной территории — в Рубцовске, где 14 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, ситуация хоть и улучшилась, но подтопленными все еще остаются более сотни жилых домов. Работа по откачиванию воды при помощи мотопомп продолжается, действуют две магистральных линии, функционируют два водоотводных канала от посёлков Западный и Сад-город. С приусадебных участков и жилых домов откачано около 150 000 кубометров воды. Справляться с паводком горожанам помогают 290 человек, 88 единиц техники.

Накануне спасатели на вертолете Ми-8, который предоставило Управление Росгвардии по Алтайскому краю, осуществили авиаразведку гидрологической обстановки. Сообщается, что большинство малых алтайских рек полностью освободились ото льда, а вода разлилась по территории вместе с талыми водами.

Напомним, Алтайский край готовится к сильному паводку, интенсивность которого может превзойти наводнение 2014 года. В зону подтопления могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов. Целом, паводковая обстановка остаётся пока относительно спокойной.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайская река Чарыш чуть не затопила райцентр

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Паводок
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