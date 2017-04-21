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Более 900 мигрантов погибли в Средиземном море с начала 2017 года

Происшествия

Драматические цифры миграции

Рим, 21 апреля 2017, 05:26 — REGNUM  Переполненные лодки мигрантов, отчаянные спасатели, множество смертей: все это является подтверждением эскалации кризиса беженцев, сообщает Die Politikschau.

С началом весны текущего года к берегам Италии прибыло рекордное количество беженцев за данный период по сравнению с предыдущими годами.

«Мы никогда не спасали столько людей одновременно», — отмечают сотрудники спасательных итальянских служб в Средиземном море.

На самом деле текущая ситуация в водах между Африкой и Европейским континентов показывает «драматические» цифры: с начала года на берег Италии высадились 35 244 мигрантов, это, по данным итальянского МВД, на 40% больше, чем за аналогичный период в 2016 году.

Только за выходные 15 — 16 апреля удалось спасти и принять 8,5 тысяч беженцев.

В то же время увеличивается количество погибших: более 900 человек утонули при переправе в Средиземном море.

С весной каждого года пребывает все больше и больше мигрантов: в 2015 году прибыло всего 170 тысяч беженцев, в 2016 — 180 тысяч. Брюссель опасается рекордных показателей в текущем году.

В основном мигранты бегут из-за опасности находиться в своем государстве по разным политическим причинам: гражданская война, диктаторский режим, при захвате власти террористами, и т. д.

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