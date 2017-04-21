При сходе с рельсов поезда с древесиной в Канаде погибли два человека
Полиция расследует обстоятельства аварии
Виктория, Канада, 21 апреля 2017, 04:42 — REGNUM
Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате схода с рельсов товарного поезда в Канаде, передаёт CBC News.
Как сообщается, авария произошла 20 апреля на севере острова Ванкувер между населёнными пунктами Порт-Макнейл и Кэмпбелл-Ривер.
В поезде, перевозившем древесину, находились сотрудники местной лесозаготовительной компании Western Forest Products.
В результате аварии нескольких человек завалило стволами деревьев. Пострадавшие были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое.
Причины произошедшего на данный момент не установлены. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
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