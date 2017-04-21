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В КНР 499 человек погибли в результате пожаров за I квартал 2017 года

Происшествия

Всего было зафиксировано 80 тыс. пожаров

Пекин, 21 апреля 2017, 04:13 — REGNUM  По данным Министерства общественной безопасности КНР, всего 499 китайцев погибли и 234 получили ранения в следствие пожаров за первый квартал 2017 года, передает 20 апреля газета China Daily.

Всего было зафиксировано 80 тыс. пожаров за первые три месяца текущего года, которые привели к экономическому ущербу более чем на 800 млн юаней ($115 млн). Тем не менее, это ниже на 27,7% и 37% соответственно в сравнении с тем же периодом годом ранее.

Количество смертей и ранений снизилось на 17,2% и 28,4% соответственно по отношению к тому же периоду 2016 года.

Два крупнейших происшествия, связанных со смертью более 10 человек, произошли в Городах Тайчжоу провинции Чжэцзян и Наньчан провинции Цзянси.

Порядка 28 тыс. пожаров приходятся на сельские районы, в то время как 22 тыс. — на города. Основной же причиной пожаров является несчастный случай, связанный с неправильным обращением с электрооборудованием, сообщает газета.

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