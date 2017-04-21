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В Одесской области в машине городского главы обнаружили взрывное устройство

Происшествия

В результате инцидента никто не пострадал

Одесса, Украина, 21 апреля 2017, 03:20 — REGNUM  

В городе Измаиле Одесской области под автомобилем мэра Андрея Абрамченко было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает местное издание «Измаил вечерний» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время осмотра машины под днищем в районе водительского сиденья был обнаружен подозрительный металлический предмет прямоугольной формы с лампочками.

Сообщается, что в ходе разминирования устройство сдетонировало, в результате чего пострадал автомобиль. Жертв или пострадавших нет.

Как передаёт телеканал «112 Украина», официально автомобилем владеет жена градоначальника, но машиной часто управлял и сам Абрамченко.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту покушения на убийство.

Отмечается, что среди рассматриваемых версий мотивов преступления — политическая деятельность Андрея Абрамченко и коммерческая деятельности его супруги, которая является учредителем нескольких фирм.

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