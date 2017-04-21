Устроивший стрельбу в Париже предупреждал о своих планах в соцсетях

Париж, , 00:52 — REGNUM

Совершивший нападение на сотрудников полиции на Елисейский Полях в Париже предупреждал о своих планах в мессенджере Telegram. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства Reuters, правоохранители в настоящее время разыскивают сообщника нападавшего. На данный момент установлено, что второй предполагаемый преступник прибыл во французскую столицу на поезде из Бельгии.

После стрельбы на всем протяжении Елисейских Полей — от Триумфальной арки до площади Согласия — проводится эвакуация людей. МВД Франции в Twitter сообщает, что в районе закрыты три станции метро: «Георг V», «Франклин Д. Рузвельт» и «Шанз-Элизе — Клемансо».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 20 апреля неизвестный застрелил сотрудника полиции и ранил ещё одного в районе Елисейских Полей в Париже. Нападавший был нейтрализован. Официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде сообщил, что мужчина вёл прицельный огонь по полицейским.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение «связано с терроризмом». Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.

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