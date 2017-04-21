В центре Парижа произошла вторая перестрелка

Париж, , 23:57 — REGNUM

В центре Парижа в районе Елисейских полей произошла ещё одна перестрелка. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробности второй перестрелки не уточняются. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая перестрелка также произошла в районе Елисейских полей. Убит один сотрудник полиции, ещё один получил ранения.

По предварительным данным, один из нападавших был застрелен, второй успел скрыться.

На Елисейских полях проводится спецоперация. Правоохранительные органы характеризуют произошедшее как террористический акт.