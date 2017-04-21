Мэрия Белгорода пообещала наказать виновных в массовом отравлении в школе

Белгород, , 23:17 — REGNUM Администрация Белгорода и городское управление образования провели собственную проверку в школе №20, в которой восемь учеников заболели после обеда в школьной столовой. О промежуточных итогах проверки ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным управления образования города Белгорода, 11 апреля в столовой школы №20 по одному меню были накормлены 743 ребенка. Обращения за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства с подозрением на пищевую токсикоинфекцию начали поступать 12 апреля. За это время диагноз «пищевая интоксикация» под вопросом был поставлен восьми школьникам.

По итогам обращения в лечебные заведения у всех детей были взяты анализы на пищевую токсикоинфекцию. Были получены отрицательные результаты во всех случаях, кроме одного: у единственного ребенка была выявлена норовирусная инфекция.

По информации городского управления образования, всего 12 апреля на занятиях отсутствовали 84 ребенка. Из них 15 — по причине спортивных соревнований, 18 — по причине соматических заболеваний, 32 — по семейным обстоятельствам, 11 — по причине ОРВИ, восемь — с подозрением на пищевую токсикоинфекцию.

Внеплановую специалисты Роспотребнадзора провели 13 апреля. Как уже сообщало ИА REGNUM, ведомство обследовало всех работников пищеблока МБОУ «СОШ №20» на группы вирусных и бактериальных инфекций. По результатам обследований возбудители у них не был выявлены. При этом на пищеблоке нашли нарушения требований санитарного законодательства. По результатам лабораторных исследований в 34% смывов, отобранных на пищеблоке, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в 10% смывов выделена условно-патогенная микрофлора.

После проверки, проведенной Роспотребнадзором, администрация школы организовала дезинфекцию в столовой.

Ситуация находится под контролем прокуратуры, Роспотребнадзора, департамента образования Белгородской области, администрации города Белгорода. По итогам проверки, после установления причин инцидента, виновные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, тревогу подняли родители учеников, заявившие, что 11 апреля их детей накормили испорченным обедом. После этого сразу несколько школьников не пришли в школу, оставшись дома со схожими симптомами заболевания. Жалобы были отправлены в Роспотребнадзор, прокуратуру и региональный департамент образования, а также в Общероссийский народный фронт.

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