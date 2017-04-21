Перестрелка в Париже: убит полицейский
Ещё один страж порядка получил ранения
Париж, 20 апреля 2017, 22:32 — REGNUM
В Париже произошла перестрелка между сотрудниками полиции и неизвестными лицами. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает AFP.
По предварительным данным, в результате перестрелки погиб один сотрудник полиции, ещё один получил ранения.
Подробности уточняются.
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