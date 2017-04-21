Перестрелка в Париже: убит полицейский

Париж, , 22:32 — REGNUM

В Париже произошла перестрелка между сотрудниками полиции и неизвестными лицами. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает AFP.

По предварительным данным, в результате перестрелки погиб один сотрудник полиции, ещё один получил ранения.

Подробности уточняются.

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