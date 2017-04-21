Режим контртеррористической операции введен в двух районах Дагестана
Силовики ведут поиск боевиков и их пособников
Махачкала, 20 апреля 2017, 22:25 — REGNUM На отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов республики Дагестан введен режим контртеррористической операции, сообщает республиканский оперативный штаб.
Руководство оперативного штаба в 21:00 приняло решение ввести правовой режим КТО на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов для обеспечения мероприятий по поиску боевиков и их пособников.
Напомним, 12 апреля в ходе перестрелки с правоохранителями в Дагестане были убиты трое боевиков.
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