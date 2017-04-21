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Нападение на фельдшера в Ростове-на-Дону: возбуждено уголовное дело

Происшествия

Жизни медика ничего не угрожает

Ростов-на-Дону, 21 апреля 2017, 03:39 — REGNUM  В Ростове-на-Дону нападение на фельдшера бригады скорой помощи вылилось в уголовное дело, сам неуравновешенный пациент помещён в психбольницу. Об этом ИА REGNUM 21 апреля проинформировали в региональном управлении СКР.

35-летний ростовчанин, у которого в эти дни обострилось психическое расстройство, стал главным подозреваемым в деле о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он набросился на врачей утром 19 апреля. В руках у мужчины был молоток. В ответ на уговоры врачей о госпитализации пациент ударил медика.

В результате фельдшер был госпитализирован с черепно-мозговой травмой головы, а усмирить буйного горожанина удалось только благодаря подмоге — прибывшей на место происшествия ещё одной бригаде скорой помощи.

Напомним, бригаду медиков вызвали родственники мужчины, состоявшего на учете у психиатра. Известно, что на место выехала спецбригада.

«Работа врачей скорой помощи постоянно сопряжена с риском. Стремясь спасти людей, доктора могут сами оказаться пострадавшими. И несмотря на это, они готовы прийти на помощь в любую минуту», — прокомментировала происшествие начальник управления здравоохранения города-миллионника Надежда Левицкая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону пациент встретил фельдшеров скорой помощи с молотком

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