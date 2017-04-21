В Нигере зафиксирована эпидемия гепатита E

Ниамей, , 20:57 — REGNUM В регионе Диффа зафиксирована эпидемия гепатита E, согласно заявлению министерства здравоохранения Нигера, 20 апреля сообщает Associated Press.

С апреля текущего года в регионе Диффа зарегистрировано 86 случаев заболевания, 25 из них завершились летальным исходом.

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Власти перекрыли дороги, ведущие в район распространения гепатита E, больным оказывают медицинскую помощь, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

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Напомним, гепатит Е чаще всего передается через воду, загрязненную экскрементами человека. Основными симптомами заболевания являются лихорадка, головная боль, рвота, боль в желудке и потеря аппетита.

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