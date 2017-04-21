В Нигере зафиксирована эпидемия гепатита E
С апреля текущего года в регионе Диффа зарегистрировано 86 случаев заболевания
Ниамей, 20 апреля 2017, 20:57 — REGNUM В регионе Диффа зафиксирована эпидемия гепатита E, согласно заявлению министерства здравоохранения Нигера, 20 апреля сообщает Associated Press.
С апреля текущего года в регионе Диффа зарегистрировано 86 случаев заболевания, 25 из них завершились летальным исходом.
Читайте также: Заболеваемость холерой в Сомали уже превысила годовую норму в пять раз
Власти перекрыли дороги, ведущие в район распространения гепатита E, больным оказывают медицинскую помощь, говорится в заявлении министерства здравоохранения.
Читайте также: От эпидемии менингита в Нигерии скончались 282 человека
Напомним, гепатит Е чаще всего передается через воду, загрязненную экскрементами человека. Основными симптомами заболевания являются лихорадка, головная боль, рвота, боль в желудке и потеря аппетита.
Читайте ранее в этом сюжете: Засуха в Сомали: За 36 часов от голода умерли 26 человек
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.