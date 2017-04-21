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УФСБ по Владимирской области опровергло введение режима КТО

Происшествия

В то же время УФСБ региона категорически опровергло сообщения о введении во Владимирской области режима контртеррористической операции

Владимир, 20 апреля 2017, 18:14 — REGNUM  Во Владимирской области сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации в перестрелке ликвидированы два предполагаемых боевика. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным пресс-службы, в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р. Как заявляют в ФСБ, «данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России». На месте столкновения обнаружены оружие, боеприпасы и компоненты взрывного устройства.

Ранее в региональных СМИ появилась информация, что еще четверо подозреваемых скрылись и в настоящее время ведется их розыск. Официального подтверждения эта информация не имеет.

В то же время корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСБ категорически опровергли появившиеся в федеральных СМИ утверждения о введении во Владимирской области режима контртеррористической операции.

«Управление Федеральной Службы Безопасности по Владимирской области официально заявляет: распространяемое рядом средств массовой информации сообщение о введении во Владимирской области режима контртеррористической операции (КТО) не соответствует действительности» — заявили во Владимирском УФСБ.

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