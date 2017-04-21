Вооруженные силы Алжира предотвратили теракт в городе Константина
В течение последних нескольких месяцев исламистские боевики совершили или пытались совершить несколько нападений на объекты органов безопасности Константина
Константина, Алжир, 20 апреля 2017, 18:23 — REGNUM Вооруженные силы Алжира предотвратили нападение террориста-смертника в северо-восточном городе Константина, 20 апреля сообщает Reuters.
Военная операция прошла вечером 19 апреля. Один боевик был уничтожен, еще одного террориста удалось арестовать.
Напомним, несколько недель назад в городе Константина был уничтожен один из командиров местного отделения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Эль Хоумэм.
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В течение последних нескольких месяцев исламистские боевики совершили или пытались совершить несколько нападений на объекты органов безопасности Константина. В феврале террорист-смертник попытался напасть на полицейский участок, но его застрелили прежде, чем он смог войти в здание.
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Активность боевиков «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мелких бандформирований, присягнувших ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также наблюдается на юге страны и в горных районах Алжира.
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